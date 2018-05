Diemenaren kunnen bruiloft burgemeester op groot scherm volgen

De burgemeester van Diemen gaat trouwen. En hij wil zijn speciale dag met al zijn burgers delen. Op een groot scherm mogen Diemenaren live meegenieten van het ja-woord.

De 46-jarige Erik Boog is sinds drie jaar burgemeester van Diemen. De D66'er trouwt op 18 mei met zijn verloofde Wahida Amier. De plechtigheid is om 15.00 uur op het gemeentehuis. 'Het bruidspaar wil deze feestelijke gebeurtenis ook graag delen met de inwoners van Diemen', schrijft de loco-burgemeester in een uitnodiging aan de burgers.

'U bent van harte welkom om de ceremonie bij te wonen via een scherm op het plein achter het gemeentehuis en bij slecht weer in de hal.' Ook mogen de Diemenaren hun burgemeester na afloop feliciteren en een toost uitbrengen op het kersverse echtpaar. De loco-burgemeester hoopt 'velen' Diemenaren te mogen begroeten op de trouwdag.