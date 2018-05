Toestand 84-jarige vrouw kritiek na aanrijding in Staatsliedenbuurt

De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding in de Staatsliedenbuurt vanmorgen, waarbij een 84-jarige vrouw zwaargewond raakte.

Rond 8.30 uur reed een vrachtwagenbestuurder op de kruising van de Groen van Prinstererstraat en Van Hogendorpstraat de vrouw aan. De bestuurder is zoals gebruikelijk bij ongevallen aangehouden en wordt ondervraagd op het politiebureau.

De vrouw is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, haar toestand is volgens de politie nog altijd kritiek. Wie meer van de aanrijding heeft gezien, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. De politie is bereikbaar op 0900-8844 of digitaal via het tipformulier.