'Dubbel gevoel bij ouders Latumahina maar opluchting voert nu boventoon'

De ouders van Djordy Latumahina hebben een dubbel gevoel na de uitspraak van de rechter. Volgens hun advocaat Richard Korver voerde vandaag, aan het eind van een inspannende periode, opluchting de boventoon.

Djurgen W., één van de schutters die schuldig is bevonden aan de moord op Djordy Latumahina, is vandaag veroordeeld tot 30 jaar celstraf. Ulrich B. en Cedric R., de chauffeur en coördinator, zijn veroordeeld tot 18 en 26 jaar cel.

'Dit is niet een gemiddelde moord'

'Ze zijn enerzijds blij dat er forse straffen zijn opgelegd', vertelt Korver over de ouders van Latumahina. 'Anderzijds hebben zij heel erg nadrukkelijk gevraagd om levenslang op te leggen omdat onschuldige burgers zijn vermoord. De rechtbank zet het af tegen wat er gemiddeld wordt opgelegd voor een moord, maar mijn cliënten zeggen: "Dit is niet een gemiddelde moord."'

Volgens persrechter Peter Bjöirn Martens kan de rechtbank zich de teleurstelling van de ouders goed voorstellen: 'Het is heel moeilijk voor nabestaanden om te zien dat de moordenaars van hun geliefde er met een tijdelijke gevangenisstraf mee wegkomt. Maar vergeet niet: dertig jaar is niet niks. Dat is een hele lange straf voor een moord als deze.'

Inspannende periode

Tony D., die ook verdacht werd als schutter, is vrijgesproken van moord. 'Er was een algemeen signalement dat er nog een schutter zou zijn. Die zou kaal zijn en blank of lichtgetint zijn. Daaraan voldoet Tony D., hij kent ook medeverdachten, maar er was verder niks tegen hem dat hem aan deze moord linkt,' aldus Martens.

Korver: 'De ouders zijn blij dat dit nu achter de rug is en ze moeten echt ook even bijkomen van dit alles. Het is een hele inspannende periode geweest. Ook met die vrijlating, dat doet natuurlijk ook iets met hen.'