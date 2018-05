Nieuwe canta voor slachtoffer cantaroof: 'Ik kan weer scheuren!'

Mevrouw Rampersad uit de Marnixstraat heeft een nieuwe canta gekregen van donateurs nadat haar karretje vorige maand werd gestolen. De vrouw kreeg haar nieuwe wagen van niemand minder dan Jan Slagter.

Een maand geleden vertelde mevrouw Rampersad emotioneel aan AT5 dat ze afhankelijk is van de canta. Ze was radeloos, want het was al de tweede keer dat haar vervoersmiddel werd gestolen. En zonder hulp kan ze nauwelijks 100 meter afleggen. Daarnaast lagen ook haar medische hulpmiddelen nog in de canta.

Initiatiefnemer Iwan Lalki zag het item op televisie en besloot een inzamelingsactie te doen voor de vrouw. In drie weken tijd werd er zesduizend euro gedoneerd. Toch was het nog tweeduizend euro te weinig om een nieuwe canta aan te schaffen, totdat Omroep Max hoorde van de inzameling.

Lees ook: Radeloos na tweede diefstal van canta: 'Ik heb geen hulpmiddel meer'

Goed nieuws

De gloednieuwe wagen werd gebracht door cantadealer Frank Vermin. Hij deed mee aan de inzamelingsactie en kwam de nieuwe canta persoonlijk brengen. Jan Slagter zelf ging het goede nieuws brengen aan mevrouw Rampersad. 'Oh, dat is een hele mooie', reageert ze als ze het nieuws hoort. 'Nu kan ik naar mijn huisarts!'

Lees ook: Beroofde mevrouw Rampersad krijgt hulp van ontroerde Amsterdammer

Eerste rit

Na een korte rit leeft ze helemaal op. 'Hij rijdt goed! En het is even wennen, want het is helemaal nieuws en het bestuurt weer anders'. Over het vermogen van de canta is ze ook tevreden. 'En nu gewoon scheuren naar mijn werk en scheuren overal', zegt ze lachend. 'Die kracht heb ik nu al gekregen!'