GVB niet bang voor onderzoek naar botsende pontjes

Zes aanvaringen met GVB-pontjes in krap twee jaar en dat zijn dan de ongelukken waar gewonden bij vielen. Afgelopen zondag ging het weer mis. De pont botste op de kade met zestien gewonden als gevolg. Het GVB ziet geen patroon in de reeks ongelukken.

Eus Drossaers, directeur Veren van het GVB, vertelt dat de pontschippers allemaal een groot vaarbewijs hebben. Ze zijn bijgeschoold voor het gebruik van de nieuwe ponten voordat ze één van de drukste stukjes water van Europa oversteken.

'Voor het vakmanschap van de mensen durf ik mijn hand echt wel in het vuur te steken.' De grotere ponten zijn nog maar anderhalf jaar in de gebruik op de route achter Centraal Station.

De zes incidenten sinds 2016 waar gewonden bij vielen zijn volgens het GVB niet meer dan incidenten. 'Eigenlijk zien we niet echt een patroon. We zijn aangevaren door een binnenschip, we zijn aangevaren door een rondvaartboot die aan de verkeerde kant zonder licht voer en we zijn zelf wel eens te hard tegen de kant aangevaren.'

Onderzoek van de inspectie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakte twee dagen geleden bekend een onderzoek te starten naar de veerdiensten van het GVB. Het GVB ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet: 'Wij doen ons onderzoek, laat hun vooral kijken naar het geheel. Moeten ze vooral doen. Daar zijn ze ook voor dus dat is prima.'