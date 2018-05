Eigenaar: Hacarmel opgedoekt bij uitblijven permanente bescherming

Sami Bar-On, de eigenaar van restaurant Hacarmel twijfelt of hij nog door moet gaan met zijn zaak. Bij Hacarmel werden in december de ruiten ingeslagen door een Syrische Palestijn. Een man waarvoor de gemeente Amsterdam is gewaarschuwd omdat hij zou zijn geradicaliseerd.

De gemeente besloot volgens het NRC echter de man niet op te nemen in haar aanpak voor geradicaliseerde moslims, tot grote ontsteltenis van Bar-On. 'Ik ben geschokt. Na verschillende verzoeken en aandringen was burgemeester van Aartsen niet bereid om met mij te komen praten of veiligheidsmaatregelen te treffen', schrijft Bar-On in een verklaring vandaag.

Bar-On hekelt het feit dat er meerdere incidenten nodig waren voordat er werd overgegaan tot extra maatregelen, zoals tijdelijke camerabeveiliging. 'Voor mij is de maat vol', aldus Bar-On die opnieuw een gesprek gaat aanvragen, hij wil permanente bescherming. 'Blijft dit uit, dan zal ik moeten overwegen om mijn restaurant te sluiten. Het is niet verantwoord om op deze manier door te gaan.'

'Geen terroristisch oogmerk'

De gemeente was gewaarschuwd voor de radicalisering van Saleh A. maar besloot hem niet te bestempelen als geradicaliseerd. Dat zou inmiddels wel gebeurd zijn. De man wacht nu op zijn proces.

Hij wordt vervolgd voor vernieling en diefstal. Het gerechtshof oordeelde eerder dit jaar dat justitie niet een 'terroristisch oogmerk' bij de vervolging hoefde aan te voeren.