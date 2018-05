Alleen eredivisie van foodtrucks toegelaten op Rollende Keukens

Je zou het Westerpark bij wijze van spreken zes keer kunnen vullen met foodtrucks maar de organisatie van Rollende Keukens kiest voor diversiteit. Het festival is vandaag weer van start gegaan.

Al vanaf het begin is foodtruckeigenaar Stef Veldkamp van Vleesch Noch Visch bij het festival betrokken. 'Elf jaar geleden was Rollende Keukens het begin van het hele foodtruckgebeuren. Toen wist niemand wat streetfood was, laat staan een foodtruck', aldus Veldkamp die ondertussen vrolijk schreeuwend gyros klaar maakt.

Tijdens de eerste editie van Rollende Keukens in 2008 stonden er amper twintig trucks op het terrein. Zes jaar later waren dat er plots 130 met een gebrek aan diversiteit als gevolg. 'Zelf zijn we begonnen met een bakbrommertje en later werd dat een truck', herinnert Veldkamp. 'Toen konden ze er nog veertig bij elkaar brengen. Nu zijn er 600 à 800 trucks in heel Nederland.'

En die worden niet allemaal toegelaten. Er is een strenge selectie gemaakt waardoor er dit jaar nog maar 107 trucks deelnemen aan Rollende Keukens. De komende vijf dagen kan de fijnproever terecht in het Westerpark.