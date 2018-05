Hoog percentage fijnstof door hoge temperatuur: 'In mijn ogen is het code rood'

Er hing vandaag een hoog percentage fijnstof in de lucht vanwege de hoge temperatuur, het gebrek aan wind en vooral het drukke verkeer.

De hoeveelheid fijnstof is goed te zien in een filter die 24 uur in de buitenlucht hangt. 'Hier zie je een blanke filter zoals we dat in het apparaat stoppen en hier zie je hoe dat er na 24 uur uit ziet', zegt Saskia van der Zee van de GGD Amsterdam.

De GGD houdt langs de drukke wegen bij hoe hoog het percentage fijnstof is. Een van die plekken is de Stadhouderskade. Daar is het percentage fijnstof hoger dan normaal. 'De hoeveelheid fijnstof heeft voor een groot deel met het weer te maken', zegt Van der Zee. 'We hebben al een tijdje echt zomers weer en daardoor wordt er ozon gevormd in de lucht. En door de lage windsnelheid blijft die fijnstof hangen'.

Lees ook: Luchtkwaliteit vanmiddag 'onvoldoende' door zomerse weer

'Code rood'

Data-analist Nico van Gog bestudeert de luchtkwaliteit in de stad. 'Zeker gisteren en vandaag was het in mijn ogen code rood in de stad, maar wij zijn die lucht gewend. Af en toe komt er een vrachtwagen of een bus voorbij en dan ruik je het al'.

Als de stad iets wil doen om de hoge fijnstof terug te dringen, dan zou de gemeente volgens Van Gog in de eerste plaats iets moeten doen aan de grotere vervuilende voertuigen. 'Als we snel maatregelen willen nemen, dan moeten morgen die touringcars de stad uit'.

Lees ook: Gezondheidsklachten door fijnstof: 'Kan niet meer stukje fietsen'

Schonere routes

Van der Zee adviseert fietsende Amsterdammers om de drukke straten te vermijden en door parken te fietsen als dat even kan. 'En die schonere routes zijn niet alleen voor dagen dat het fijnstofpercentage zo hoog ligt, maar eigenlijk voor altijd'.