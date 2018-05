Marc Overmars blijft het proberen in Zuid-Amerika

Ajax lijkt alles op alles te zetten om de Argentijnse verdediger Lisandro Magaliàn alsnog binnen te halen. Volgens Argentijnse media is er een nieuw bod bij Boca Juniors binnengekomen.

Voorzitter van de roemruchte club Daniel Angelici bevestigt de verregaande interesse uit Amsterdam. 'We hebben twee eerdere biedingen van Ajax afgewezen, deze hebben ze nu verbeterd. We gaan het analyseren', zegt Angelici tegen lokale media.

Directeur Marc Overmars zou 7,5 miljoen euro overhebben voor de 25-jarige mandekker. De zoektocht naar nieuw Zuid-Amerikaans talent kreeg twee jaar geleden een impuls met de komst van Henk Veldmate. De Groninger staat bekend als de ontdekker van Luis Suarez en heeft inmiddels met Davinson Sanchez, David Neres en de zich redelijk ontwikkelende Nico Tagliafico, al een aardig lijstje binnengehaald.

Met een mogelijk vertrek van Matthijs de Ligt en de langdurig geblesseerde Joël Veltman in het achterhoofd, lijkt versterking in verdedigend opzicht een must voor trainer Erik ten Hag.