Crowdfund gestart voor laatste stukje financiering Haarlemmerpoort

De financiering voor de restauratie van de Haarlemmerpoort is bijna rond. De Vrienden van Stadsherstel springen bij en zijn een crowdfund-actie gestart om de laatste benodigde duizenden euro's bijeen te krijgen.

Het spaarvarken van de Vrienden van Stadsherstel is bijna vol genoeg. Om de Haarlemmerpoort weer in goede staat te krijgen is nog 171.000 euro nodig. In totaal wordt er ruim 2,5 miljoen euro uitgetrokken. Voor dat laatste deel doen 'De Vrienden' met een crowdfund-actie 'Blaas de Haarlemmerpoort nieuw leven in' een beroep op de liefhebber.

Sponsoren kunnen rekenen op een bedankje in de vorm van historische foto's, rondleidingen of miniaturen van de poort van wit aardewerk. Op de begane grond van de vernieuwde poort wordt ruimte klaargemaakt voor horeca, daarboven zullen woningen gerealiseerd worden.