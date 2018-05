Buitenbrand bij gebouw VU: 'Metershoge vlammen'

Een flinke containerbrand zorgde vanavond even voor consternatie bij het gebouw van de VU aan de Boelelaan. De vlammen sloegen al snel metershoog maar konden tijdig geblust worden.

Studenten die in een naastgelegen gebouw nog aan het werk waren, merkten de brand op. 'We zagen een klein vlammetje uit een vuilcontainer om de hoek van het Wiskunde en Natuurkunde-gebouw komen.'

'Eenmaal beneden waren de vlammen al enkele meters hoog. We waren wel even bang omdat dit gebouw chemische stoffen behuisd.' Een beveiliger was er op tijd bij, de brandweer klaarde vervolgens de klus.

'We hoorden dat er waarschijnlijk eerder op de avond een barbecue gehouden was', zegt een getuige. Of dat ook de oorzaak is geweest, is nog niet duidelijk.