Brand in magazijn Mango in Kalverstraat

In het magazijn van kledingwinkel Mango aan de Kalverstraat is vanochtend brand uitgebroken. De oorzaak is niet bekend.

De brand ontstond op de derde verdieping van de zaak. Hoe groot de brand precies is kon een woordvoerder niet zeggen. Inmiddels is het sein brandmeester gegeven.

De Kalverstraat is rond de kledingzaak afgezet.