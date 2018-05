Gemeente staat open voor gesprek over veiligheid restaurant Hacarmel

De gemeente is altijd bereid geweest in gesprek te gaan met de eigenaar van restaurant Hacarmel, Sami Bar-On. Herhaaldelijke pogingen om tot een afspraak te komen met de restauranteigenaar liepen op niks uit.

Bar-On heeft meerdere malen het verzoek gedaan bij de gemeente om waarnemend burgemeester Van Aartsen persoonlijk te spreken. Volgens een woordvoerder is dat bij dit soort gesprekken echter niet gebruikelijk. Wel staat de gemeente nog altijd open voor een gesprek over de situatie en eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen.

De eigenaar van restaurant Hacarmel twijfelt of hij zijn restaurant nog open zal houden als er geen permanente veiligheidsmaatregelen volgen. 'Na verschillende verzoeken en aandringen was burgemeester van Aartsen niet bereid om met mij te komen praten of veiligheidsmaatregelen te treffen', schreef Bar-On woensdag.

In december werden bij Hacarmel de ruiten ingeslagen door een Syrische Palestijn. De gemeente zou zijn gewaarschuwd omdat hij zou zijn geradicaliseerd. De gemeente besloot hiermee echter niks te doen. Dit tot grote verbazing van Bar-On.