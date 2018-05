Amadou en Demba geselecteerd voor nationale elftal van Mali

Een droom die uitkomt voor de twee Amsterdamse tieners Amadou en Demba. Ze voetballen in de jeugd bij Zeeburgia, maar gaan binnenkort interlands spelen voor Mali.

De jongste van de twee, Amadou, is 15 jaar en speelt als rechtsback in de B2 van Zeeburgia. Demba speelt als spits in de A2. Daar komt straks verandering in, want ze gaan naar het land waar hun vader vandaan komt.

Wedstrijd op televisie

De tieners kwamen op het idee nadat ze op televisie een wedstrijd van Mali in de Africa Cup zagen. 'En toen draaiden ze zich om en hadden ze blijkbaar samen bedacht, kunnen wij niet voor Mali uitkomen? Toen zeiden ze, mam, zou dat niet kunnen?', vertelt Marianne van Leeuwen, moeder van de twee en ook voorzitter van Zeeburgia.

Er werden contacten gelegd en er werd een Malinees paspoort geregeld. Daarna kwam een uitnodiging voor een selectiewedstrijd. 'Toen moesten we ons bewijzen op een toernooi in Marokko', vertelt Amadou. 'Dat ging goed. Het niveau was hoog, maar we kunnen het wel aan.'

Veel warmer

Het doel is nu voor beiden om volgend jaar de Africa Cup te halen, Amadou met Mali onder 17 en Demba met Mali onder 20. Ze hebben hun eerste cultuurschok al achter de rug. 'Je voetbalt gewoon op steen, ook wedstrijden soms', vertelt Demba. 'Het eten is ook anders. En het is veel warmer dan hier.'

De Malinezen keken ook raar op. 'Ze vinden het echt heel erg leuk', vertelt Van Leeuwen. 'Zij willen eigenlijk allemaal weg, maar vinden het heel gaaf dat er jongens zijn die in Amsterdam op een gerenommeerde voetbalopleiding zitten en in Mali voor dat land willen spelen. Dat vinden ze echt gaaf.'