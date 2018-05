'Billboards op Rembrandtplein bespieden voorbijgangers'

Wie over het Rembrandtplein loopt, loopt het risico om bespied te worden door Blowup Media, een commercieel bedrijf. Camera's van het bedrijf zijn in staat zijn om mensen herkenbaar in beeld te brengen. Ook derden hebben in het verleden toegang tot de technologie gekregen. Dat blijkt uit onderzoek van het VPRO-radioprogramma Trees.

In principe mag alleen de gemeente camera's in de openbare ruimte ophangen die mensen zonder toestemming herkenbaar in beeld kunnen brengen. Onder sommige omstandigheden mogen ondernemers het ook doen, bijvoorbeeld om diefstal te voorkomen. Maar ook daar zijn strenge regels aan verbonden.

Medewerkers van Blowup Media konden jarenlang via hun smartphone de camera's besturen, die in staat waren om tientallen meters in te zoomen. Gegevens werden gedeeld met Kinetic. Dat bedrijf omschrijft zichzelf als contextuele planners met een sterke expertise in locaties en verplaatsingsgedrag.

Succes van buitenreclames

Doel van de camera's lijkt om het succes van buitenadvertenties te meten. Behalve camera's gebruikt Blowupmedia ook Wifi-trackers, die in staat zijn om via de mobiele apparaten van voorbijgangers nog meer informatie te verzamelen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) oordeelde eerder al dat Wifi-trackers niet zijn toegestaan om mensen in winkelgebieden te volgen.

Het onderzoeksprogramma zegt dat Blowup Media heeft toegegeven dat het fout was om de inloggegevens met Kinetic te delen. Maar ze hebben 'nimmer willens en wetens de wet overtreden'.