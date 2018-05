Tientallen gele borden moeten fietsers langs Amstel waarschuwen

Langs de Amstel zijn deze week meer dan honderd gele borden geplaatst. Vanaf eind deze maand mogen daar namelijk geen fietsen meer worden neergezet.

Er vinden dan werkzaamheden plaats. '(Brom)-fietsen, ook die aan brugleuningen en in/aan/om fietsenrekken', worden vanaf 31-5-'18 verwijderd', valt er te lezen. 'Sloten worden niet vergoed. Fiets weg: bel Fietsdepot'.

Het zou in totaal om 135 borden gaan. Eerder stonden er ook al tientallen gele borden op het Kleine-Gartmanplantsoen. Toch had niet iedereen die borden opgemerkt, want er werden 115 fietsen verwijderd.

De gemeente zou juridisch gezien verplicht zijn om bij werkzaamheden bij elk fietsenrek een bord te plaatsen.