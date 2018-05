Kale en Kokkie blikken vooruit: 'Ten Hag gaat niet blijven'

Dat het afgelopen seizoen van Ajax dramatisch was, daar zijn Kale en Kokkie het wel over eens. Daarom is het tijd om te kijken naar de toekomst van Ajax.

AT5 legde het supportersduo, in de boot van Kale op de Vinkeveense Plassen, een aantal stellingen voor. Is Zakaria El Azzouzi bijvoorbeeld een aanwinst voor Ajax? De twee vinden van niet. 'Hij is gehaald door Ten Hag en Ten Hag gaat niet bij Ajax blijven', stelt Kokkie.

De twee zeggen dat anderen ook aan Ten Hag twijfelen. 'Trainingen schijnen ellenlange partijtjes te zijn, die om de minuut stilgelegd worden en dan gaat schoolmeester Ten Hag weer wat zeggen. Dan denk ik, moet je dan als club niet zeggen, het is een klotejaar geweest en Ten Hag is het niet.'

Wat zou nu echt 'klote' zijn in het nieuwe seizoen? 'Als ze allemaal weg gaan en Ten Hag blijft.'