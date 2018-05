Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

In een schuur aan Gooise Kant in Zuidoost is vanavond brand uitgebroken.

De rookwolk die daardoor ontstond was ook vanuit andere wijken te zien. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. Volgens een omstander is de schuur leeggehaald.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.