Waylon door naar finale: 'Optreden superstrak en gewoon steengoed'

Het optreden van Waylon op het Eurovisiesongfestival in Lissabon heeft vanavond veel positieve reacties én een finaleplaats opgeleverd

Commentator Jan Smit vond dat de Amsterdammer het, tot nu toe, beste optreden van de avond had. 'Het was superstrak en gewoon steengoed. Met dit liedje is het alles of niets.'

Cornald Maas was het met Smit eens. 'Misschien staat hij extra met bezieling te zingen vanwege de commotie van de afgelopen dagen.' Waylon lag onder meer onder vuur omdat hij niet het AD en De Telegraaf wilde praten.

'Bravo'

Ook op Twitter werd positief gereageerd. 'Waylon nailed it. Punt', schreef Heleen van Royen. Erik de Vlieger was eveneens enthousiast. 'Tering wat is die Waylon goed zeg. Bravo.'

Vanavond was de tweede halve finale. Rond 23.00 uur werden de landen die door waren naar de finale aanstaande zaterdag bekendgemaakt. Dat gebeurde in willekeurige volgorde, maar doordat Nederland pas als laatst werd genoemd zaten kijkers lang in spanning. Tweets about waylon #ESF18