Flatwoning onbewoonbaar door brand op vijftiende etage in Noord

Een flatwoning is vannacht volledig uitgebrand in Noord. De brand brak rond 04.15 uur uit op de vijftiende etage bij Het Breed.

De bewoners, een man, vrouw en dochter, konden tijdig de woning verlaten. Evenals een groot aantal omwonenden. Zij werden op straat opgevangen.

Door vallend glas raakten ook drie geparkeerde auto's beschadigd. Hoewel de brand snel was geblust, heeft de woning forse schade opgelopen. De woning is onbewoonbaar geworden. Een konijn is opgevangen door de dierenambulance, maar is door de rook overleden.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Alle overige bewoners konden nadien terugkeren naar hun woning.