Bezoekers café Queers dolblij met finaleplaats Waylon: 'Helemaal klaar voor een feestje zaterdag!'

Bezoekers van café Queers in het centrum keken gisteravond vol spanning naar de halve finale van het Eurovisie Songfestival. De opluchting was dan ook groot toen aan het einde van de avond bleek dat Waylon tóch door mag naar de finale van aanstaande zaterdag.

'We gaan toch op de valreep door', reageert een van de aanwezigen. 'Ik ben blij voor het land!' Een ander: 'Yes! Ja leuk, spannend! Maar opluchting en helemaal klaar voor een feestje zaterdag!'

Eerder op de avond was niet iedereen zeker van zijn zaak. 'Ik verwacht er niet zoveel van, dan kan het alleen maar meevallen', aldus een van de bezoekers. 'Een hele knappe man, maar daar blijft het voor mij bij.'

Na het behalen van de finaleplaats wordt er uitgekeken naar aanstaande zaterdag. 'Dat gaan we kijken in een euforische stemming. Dat sowieso en met een hoop drank denk ik maar, dat is altijd het beste voor het Songfestival.'