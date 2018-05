Ook Antoni van Leeuwenhoek omzeilt farmaceut met eigen medicijn

Het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) gaat een duur kankermedicijn zelf maken in de apotheek van het ziekenhuis. Daarmee zet het de farmaceutische industrie buiten spel. Het is het tweede ziekenhuis in de stad dat een eigen medicijn gaat maken.

Het gaat om Vorinostat, een middel tegen een vorm van lymfeklierkanker. Het ziekenhuis kan het medicijn zelf maken, omdat het op het Amerikaanse medicijn geen patent meer rust, schrijven Het Parool en De Volkskrant.

Onderzoekers van het AvL ontdekten dat Vorinostat ook werkt bij patiënten met een melanoom die resistent is tegen de standaardbehandeling. Het gaat in Nederland om twee- tot driehonderd patiënten.

Het ziekenhuis heeft bij de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA al exclusiviteit bedongen, zodat de wetenschappers de komende jaren zonder concurrentie aan het onderzoek kunnen werken. Bij succes kan het middel, dat omgerekend tienduizend euro per jaar kost, zeventig keer goedkoper worden nagemaakt.

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) is sinds kort ook bezig om zelf een medicijn te ontwikkelen voor een fractie van de prijs. Het middel tegen de zeldzame aandoening cerebrotendineuze xanthomatose (CTX) kost daardoor jaarlijks niet 200.000 euro, maar slechts 25.000 euro per patiënt.