Familie betrokken bij vechtpartij met messen en stokken in Dapperstraat: vader moet cel in

Een 50-jarige man heeft van de rechtbank 30 maanden gevangenisstraf opgelegd gekregen, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, voor zijn rol bij een heftige vechtpartij in november 2016 in de Dapperstraat in Oost.

Op 13 november 2016 had de man met het slachtoffer afgesproken op de Dapperstraat. De twee hadden al enige tijd onenigheid met elkaar en zouden dat die avond uitpraten. Het slachtoffer werd echter geconfronteerd met het feit dat de man zijn 35-jarige broer, 20-jarige dochter en 30-jarige zoon had meegenomen.

Vrijwel direct na aankomst ontstond er een vechtpartij waarbij in totaal zo'n tien personen betrokken waren. Er werden messen, stokken en hockeysticks gebruikt.

Poging doodslag

De 50-jarige man heeft tijdens de vechtpartij het slachtoffer met een mes in onder meer zijn gezicht geslagen. De rechter is van mening dat er sprake is van een poging doodslag. 'Door te handelen zoals de man heeft gedaan, heeft hij dan ook bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het slachtoffer zou komen te overlijden', aldus de rechtbank. Ook is de man veroordeeld voor openlijke geweldpleging in vereniging.

De broer en dochter van de hoofdverdachte krijgen een taakstraf van respectievelijk 120 uur en 60 uur voor hun rol in de vechtpartij. Zijn zoon is vrijgesproken.

Schadevergoeding

De man moet ruim 5800 euro schadevergoeding betalen en mag geen contact opnemen met het slachtoffer. Het slachtoffer heeft onder meer een groot litteken in zijn gezicht aan de vechtpartij overgehouden.