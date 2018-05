Pont vaart weer hard tegen kade bij CS: 'Kapitein was hevig geschrokken'

Een pont van het GVB is vanmiddag rond 16:30 uur hard tegen de kade bij het Centraal Station opgevaren. Er zijn dit keer geen gewonden gevallen.

Een woordvoerder van het GVB zegt dat het om de pont ging die vanaf Buiksloterweg in Noord naar CS onderweg was. Om nog onduidelijke reden werd er te hard tegen de kade opgevaren. 'De pont stond echt bomvol. Misschien was dat ook het geluk waarom er geen gewonden zijn gevallen. Niemand kon omvallen', vertelt Carla de Wit die op de pont zat.

Volgens Carla leek het erop of de pont niet kon remmen. 'De pont knalde eerst nog schuin tegen de steiger aan. De kapitein kon hem daarna nog wel vrij recht krijgen, voordat hij vervolgens weer vol tegen de kade knalde.' De pont is direct uit de vaart gehaald. De passagiers moeten overstappen op een andere pont. 'De kapitein was ook hevig geschrokken', vertelt Carla.

Vertraging

Het GVB zegt het ongeluk te onderzoeken. Ook de politie is ter plaatse. Vanwege het ongeval varen er op dit moment minder vaartuigen. De vertraging voor reizigers kan oplopen tot tien minuten.

Zondagmiddag ramde een veer ook al de kade van het Centraal Station. Toen raakten dertien mensen gewond. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kondigde daarop aan onderzoek te gaan doen naar de veerdiensten van het GVB.