Moeder ontvoerde Insiya schrijft open brief aan Máxima: 'Van moeder tot moeder'

Nadia Rashid, de moeder van 4-jarige Insiya die ontvoerd is naar India, heeft in een open brief en een videoboodschap een oproep gedaan aan koningin Máxima. 'Ik schrijf u deze brief van moeder tot moeder, van vrouw tot vrouw, van mens tot mens.'

Nadia schrijft de brief vanwege de schrijnende situatie rondom Insiya, zo vertelt ze. 'In de ochtend van 29 september 2016, voordat ik het huis verliet, heb ik mijn dochtertje geknuffeld en beloofd dat ik snel terug zou komen. Ik had op dat moment nooit kunnen weten dat ik mijn kleine meid een laatste knuffel gaf.'

In de videoboodschap, die geplaatst is op het YouTube-kanaal Humans of Amsterdam, vertelt Nadia dat ze inmiddels voor de tweede keer alleen is op Moederdag. 'Ik weet niet wanneer ik mijn dochter weer kan omarmen en vertellen hoeveel ik van haar houd. Wat ik wel weet is dat mijn kleine meid aan de andere kant van de wereld met de dag groter wordt.'

'Diplomatie heeft plafond bereikt'

De moeder van Insiya zegt dat haar situatie er op dit moment niet goed voor staat. 'De hoogste vorm van diplomatie heeft nu het plafond bereikt en ik zit hier nog steeds zonder mijn dochter.'

Nadia spreekt Máxima aan op haar moedergevoelens. 'Als moeder doe je alles voor het welzijn van je kinderen en ik weet zeker dat u dit begrijpt. Ik kan u niet vragen om mijn dochter voor mij terug te halen, maar ik vraag u om uw steun. Ik vraag u om de zaak van Insiya niet te vergeten en daar, waar u in de gelegenheid bent, deze onder de aandacht te brengen.'

Insiya verblijft op dit moment bij haar vader Shezad Hemani in India. Al sinds de ontvoering is er een juridische strijd in zowel Nederland als India gaande. Sinds twee maanden zou er zelfs een arrestatiebevel zijn uitgevaardigd tegen Nadia in India vanwege een volgens haar advocaat Peter Plasman valse aangifte.