Rapper Boef lanceert kledinglijn in Oost: 'Vanmorgen al in de trein gestapt'

Rapper Boef lanceerde vanavond in Oost zijn nieuwe kledinglijn.

'Hij heeft mij uitgenodigd. Ik sta altijd vooraan bij alles. Ik sta er nu al vanaf 16:00 uur', zegt een jonge fan. Een ander: 'Waarom ik hier sta? Deze jongen naast mij wil Boef zo graag zien. Het is alleen zielig als hij hier alleen in de rij moet staan. Hij is zijn grootste fan.'

De fans vanavond blijken uit het hele land te komen om Boef te ontmoeten. 'Helemaal uit Leeuwarden. We zijn vanmorgen om 11:45 uur op de trein gestapt.'

Beveiliger mee

Boef zelf weet wel waarom hij zoveel fans trekt. 'Het wordt nu in goede banen geleid. We hebben zelfs een beveiliger mee. Die kennen jullie wel bij AT5 denk ik. Colin George (vechtsporter, red.). Hij houdt alles rustig. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het leuk vinden om Boef merchandise te dragen.'

Fans kunnen nog tot vanavond 21:00 uur langs bij de pop-up store van Boef aan de Veemarkt 36a.