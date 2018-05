Zwangere Frederique verlaat zoals zovelen Amsterdam: 'Fietsen over de grachten ga ik missen'

Frederique Drabbe-Kuiper woont al bijna zeven jaar drie hoog achter in West. Maar daar komt over twee maanden een einde aan: dan verhuist ze naar Hilversum. Frederique hoort bij een steeds groter wordende groep die de stad verlaat. 'Het fietsen over de grachten ga ik wel echt heel erg missen.'

Volgens de vastgoedadviseurs van Colliers International ligt de voorkeur van steeds meer Amsterdammers bij een andere, goedkopere, stad. 'Vooral jonge mensen willen in de stad blijven wonen. Vaak als ze ouder worden willen ze meer ruimte, en dan gaan ze op zoek naar een huis met tuin bijvoorbeeld', vertelt Frank Verwoerd.

Zwangerschap

Frederique verlaat de stad vanwege haar zwangerschap. 'Drie hoog is dan best wel pittig en we willen toch wat meer ruimte. En toen zijn we rond gaan kijken, wat is betaalbaar? Amsterdam en de omgeving is super duur geworden. En toen kwamen we uit op Hilversum. Dus we hebben besloten om te gaan.'

Uit onderzoek van Colliers International blijkt dat in 2013 nog 56 procent van de verkopers in de stad bleef wonen. In 2017 was dit nog maar 40 procent. Verkopers vertrekken vaak naar Haarlem (4,7 procent), naar Almere (4,1 procent) of Zaandam (3,4 procent). Een grote relatieve stijging is ook te zien bij het verhuizen naar steden die verder weg liggen zoals Rotterdam (1,5 procent), Den Haag (1,9 procent) en Utrecht (2,5 procent).

Wat opvallend is: de alternatieve woonplaatsen moeten wél een snelle verbinding hebben met de stad. 'Er wordt vooral heel veel gekeken naar de ov-verbinding met Amsterdam. Voorbeeld is Hilversum: dat is maar twintig minuten vanaf hier', vertelt Verwoerd.

Sprankje hoop

Voor de mensen die juist wél in Amsterdam willen wonen, maar geen miljoenenbudget hebben is er gelukkig wel een sprankje hoop denkt Colliers International. In 2019 komen er namelijk naar verwachting 4200 huishoudens bij. Daarna neemt dat aantal af.