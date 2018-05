Flatbewoonster en haar hond zwart van roet door brand in Noord: 'We zijn samen in bad gegaan'

De flatbewoners aan Het Breed zijn vannacht opgeschrikt door een brand. Een woning op de zestiende etage is volledig uitgebrand. 'In het begin had ik niet eens door dat het brandalarm afging. Ik dacht ''wat een raar geluid.'' En ik hoorde gegil en toen dacht ik ''hebben mensen ruzie.''', beschrijft een bewoonster.

De drie bewoners van de uitgebrande woning konden tijdig hun huis verlaten. Evenals een groot aantal omwonenden. Zij werden op straat opgevangen. 'Ik ging toen voorzichtig om de hoek van de deur kijken en toen kreeg ik een enorme klap rook binnen. Vervolgens heb ik mijn regenjas en een paar sloffen aangetrokken en mijn hondje gepakt. Mijn haar en mijn hondje waren zwart van het roet. Nadat we weer thuis waren zijn we samen in bad gegaan', vertelt een vrouw.

Hoewel de brand snel was geblust, heeft de woning forse schade opgelopen. Een andere buurtbewoonster vertelt: 'Ik werd wakker gemaakt door mijn buren die op de bel drukte. Het was een gekke tijd: om 5:00 uur. Dus ik dacht er is echt iets aan de hand. Dus ik ben zo naar beneden gegaan en heb mijn hond meegenomen. Dan moet je eigenlijk ook je handtas meenemen. Maar zelfs daar heb ik niet aan gedacht. Als je dan buiten bent dan realiseer je je pas dat je je spullen niet hebt meegenomen.'

'Ze hebben me laten zitten'

Een andere bewoonster was nogal verbaasd: 'Nee ze hebben bij mij niet aangebeld. Ze hebben mij gewoon laten zitten. Heel apart.' Ook had één iemand net zijn woning in de flat verkocht. 'Ik was niet thuis. We waren net op weg van ons nieuwe naar ons oude huis. Die hebben we een aantal dagen geleden verkocht. Dat betekent dat we het huis eerst moeten gaan schoonmaken voordat de nieuwe bewoners er kunnen gaan wonen.'

Konijn overleden

De woning waar de brand woedde is onbewoonbaar verklaard. Een konijn is bij de brand overleden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.