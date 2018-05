Oude Veronicaschip omgetoverd tot club: 'Hoop dat piratengevoel blijft hangen'

Vanaf vandaag is het oude Veronicaschip in Noord omgetoverd tot een restaurant en club. Tot 1974 werd het schip vanaf de Noordzee nog gebruikt als radiostation. AT5 ging vanmorgen even langs om wat herinneringen op te halen met Cees Manintveld, één van de nieuwslezers van vroeger.

Cees werkte jarenlang bij Radio Veronica en dat betekende week op, week af logeren op dit schip, en radio maken maar. 'Dat is lang geleden. Het is heel raar om hier te staan zonder beweging. Het schip schommelde altijd. Als het mooi weer was, hadden we een barbecue aan dek. Er werd goed gefeest in de avond. Er kwamen allemaal mensen voorbij die het schip wilden zien. En dan stonden wij raar te doen.'

Lees ook: Club met restaurant in voormalig zendschip Radio Veronica

De omstandigheden waaronder Cees moest werken waren niet altijd even optimaal, vooral de wind kon nogal onheilspellend zijn. 'Als het van voren kwam en het was windkracht tien of twaalf, dat hebben we ook meegemaakt, zelfs wel meer. Dan gaat het schip helemaal omhoog en weet je niet wat je ziet. En als het naar beneden gaat in de zee dan gaat het helemaal van dudududu. Dan slaap je niet echt lekker hoor', blikt Cees terug.

Duurzaam restaurant

Het radiomaken van toen heeft nu plaatsgemaakt voor een duurzaam restaurant. Maar dat feesten kun je er nog steeds. 'Beneden is het pareltje van het Noorderschip. Dat is onze club', vertelt Jamie van der Will.

Lees ook: Van der Laan 'opent' Veronicaschip NDSM-werf

Los van wat stickers van vroeger is er bijna niets dat doet denken aan de tijd van Cees. 'Het is heel onwezenlijk. Heel raar. Het is natuurlijk prachtig wat ze ervan maken. Ik hoop wel dat er iets van het piratengevoel blijft hangen. Het ondeugende gevoel van lekker stoute jongens spelen. We zitten toch op zee dus ze kunnen ons niks maken.'

Historie

Dat het een plek is met veel historie merken de huidige ondernemers iedere dag. 'We zijn een paar maanden aan het verbouwen en elke dag staan er mensen voor het schip foto's te maken en te vragen of het om het originele Veronicaschip gaat. Dat is wel erg leuk.' Het Noorderschip is vanaf vandaag officieel geopend.