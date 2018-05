Kapotte vaarhendel zorgde ervoor dat pont bij CS niet kon afremmen

Een kapotte vaarhendel heeft er vanmiddag voor gezorgd dat de Buiksloterwegveer niet kon afremmen en vervolgens op de kade bij CS botste.

Dat meldt een woordvoerder van het GVB tegen AT5. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is op de hoogte gesteld van het ongeluk en de uitkomsten van het onderzoek.

Lees ook: Pont vaart weer hard tegen kade bij CS: 'Kapitein was hevig geschrokken'

Bij de aanvaring vanmiddag raakte wonder boven wonder niemand gewond. 'De pont stond echt bomvol. Misschien was dat ook het geluk waarom er geen gewonden zijn gevallen. Niemand kon omvallen', vertelde een opvarende vanmiddag.

Lees ook: Inspectie start onderzoek naar veerdiensten GVB na botsing

Zondagmiddag ramde er ook al een pont tegen de kade van het Centraal Station aan. Toen raakten dertien mensen gewond. Twee daarvan moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De oorzaak van dit ongeluk is nog niet definitief vastgesteld.

Naar aanleiding van de aanvaring zondag heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de veerdiensten van het GVB.