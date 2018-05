Gewonde bij gewelddadige beroving aan Mauritskade

Bij een beroving aan de Mauritskade in Oost is vanavond rond 21:00 uur een persoon gewond geraakt.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geweld is gebruikt tegen het slachtoffer. Onderzoek moet gaan uitwijzen wat er precies is gebeurd.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar meerdere daders die op een scooter op de vlucht sloegen. Ze droegen donkere kleding en reden weg in de richting van het Tropenmuseum. Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie.

