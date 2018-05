Fietsenwinkel Bikeshop 66 staat vol gestolen fietsen: burgemeester sluit zaak

Fietsenwinkel Bikeshop 66 aan de Scheldestraat is op last van de burgemeester gesloten nadat bleek dat de zaak vol gestolen fietsen stond.

De burgemeester liet de winkel sluiten nadat de politie had geconstateerd dat de eigenaar gestolen fietsen in zijn winkel had staan en veel tweedehands fietsen die niet stonden geregistreerd in het zogenoemde Digitaal Opkopers Register (DOR). De zaak kwam aan het rollen nadat een vrouw in de winkel haar eigen, eerder gestolen, fiets te koop kreeg aangeboden.

Vijf van de acht gestolen

Bij de laatste controle op 9 februari dit jaar stonden 49 gebruikte fietsen in de winkel. Geen van die fietsen stond in het DOR geregistreerd. Steekproefsgewijs heeft de politie acht fietsen daarvan gecontroleerd. Vijf van deze acht fietsen bleken aantoonbaar van diefstal afkomstig te zijn. Er was geknoeid met de framenummers. Verder bleek dat deze fietsen waren gestolen in de omgeving van de winkel.

Bezwaarprocedure

De eigenaar van de winkel diende bij de rechter een verzoek in om de sluiting op te heffen. De voorzieningenrechter heeft dit afgewezen. De verwachting is namelijk dat de eigenaar in de lopende bezwaarprocedure tegen het sluitingsbevel namelijk ongelijk gaat krijgen.