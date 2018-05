Koningin Máxima reageert op brief moeder Insiya: 'Het gemis is schrijnend'

Koningin Máxima heeft via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) gereageerd op de open brief en emotionele videoboodschap van Nadia Rashid, de moeder van de ontvoerde Insiya. Enkele dagen voor Moederdag herinnerde Nadia de koningin eraan dat haar 4-jarige dochtertje voor het tweede jaar op rij haar moeder niet mag zien.

'Het is - in het bijzonder op Moederdag - verschrikkelijk wanneer een moeder en haar kind tegen hun wil niet bij elkaar kunnen zijn. Dat gemis is schrijnend', aldus koningin Máxima. Dat schrijft De Telegraaf.

Lees ook: Moeder ontvoerde Insiya schrijft open brief aan Máxima: 'Van moeder tot moeder'

De koningin stipt aan dat het ministerie van Buitenlandse Zaken boven op de zaak van Insiya zit om de kwestie tot een goed einde te brengen. 'Buitenlandse Zaken blijft regelmatig aandacht vragen voor het ingediende teruggeleidingsverzoek en zowel India als Nederland zet zich in om contact tussen moeder en dochter tot stand te brengen.' Nadia zal ook nog een persoonlijke reactie van de koningin ontvangen, aldus de RVD.

Lees ook: Vader ontvoerde Insiya dreigt met zaak tegen Amber Alert

Insiya verblijft op dit moment bij haar vader Shezad Hemani in India. Al sinds de ontvoering is er een juridische strijd in zowel Nederland als India gaande. Sinds twee maanden zou er zelfs een arrestatiebevel zijn uitgevaardigd tegen Nadia in India vanwege een volgens haar advocaat Peter Plasman valse aangifte.