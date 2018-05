Bewoners Staatsliedenbuurt worden gek van wegafsluiting: 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt'

Racende auto's, getoeter en verkeersruzies: voor bewoners van de Staatsliedenbuurt is het dagelijkse kost. De Van Hallstraat is namelijk afgesloten voor werkzaamheden, net nu het extra druk is in de wijk vanwege het Rollende Keukens-festival in het Westerpark. De bewoners vinden de wegafsluiting onbegrijpelijk.

'Dit is de enige doorgaande route, de hele wijk in en de hele wijk uit. Dat kan ook niet, tweerichtingsverkeer in deze kleine straat', zegt een van de omwonenden. 'Ik ben geboren en getogen in deze buurt, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vind het geen goede zet van het stadsdeel wat ze hier hebben neergezet', aldus een automobilist.

Volgens de omwonenden kon de timing van de gemeente niet slechter. 'Het punt is dat nu de Rollende Keukens er zijn, wat heel erg leuk is. Nu die straat openligt, rijdt alles om door de woonwijk heen.'

Verkeersinfarct

Volgens een ondernemer in de straat leidt de afsluiting soms tot een heus verkeersinfarct, zoals vorige week op Bevrijdingsdag. 'Er stond een meneer en die wilde de ene kant op en vijftien andere auto's de andere kant op. Hij wilde niet naar achteren en iedereen wilde de andere kant op. Een half uur lang bleef hij staan, en getoeter, en getoeter. Voor mij was het goed, want iedereen stapte uit en nam een broodje kebab.'

'Het is nu nog rustig, maar als de Rollende Keukens afgelopen is, dan staan er gewoon dertig auto's te toeteren. En als ze nou aan het werk zijn in die Van Hallstraat, maar dat zijn ze niet. Het werk ligt gewoon stil.'

Omwonenden zullen nog even geduld moeten hebben: de werkzaamheden duren nog tot en met vrijdag 25 mei.