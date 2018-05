'Dam-demonstrant met Churchill-spandoek eist vervolging'

De man die tijdens Dodenherdenking op de Dam een spandoek met de tekst 'Churchill massamoordenaar' omhoog hield, eist dat hij vervolgd wordt. 'Ik heb natuurlijk niet voor niks 1800 euro voor zo'n vliegtuigje neergeteld en een spandoek laten maken.'

De 66-jarige Schiedammer trok op 4 mei de aandacht door een reclamevliegtuigje de lucht in te sturen met op het doek de tekst: 'Herdenk ook de Churchill-doden'. Een paar uur later stak hij tijdens de twee minuten stilte een spandoek omhoog met de tekst: 'Churchill massamoordenaar'. De politie hield hem aan wegens ordeverstoring.

De man zegt in een interview met het AD de verering van Winston Churchill niet te begrijpen. 'Churchills rol in de bevrijding van Europa wordt zwaar overdreven. Toen de Britten in Europa in actie kwamen, hadden de Russen Hitler al goeddeels verslagen. Churchill heeft ook nooit ingegrepen op de Holocaust. Waarom heeft hij de spoorlijnen naar Auschwitz niet gebombardeerd? (..) Maar toen de oorlog al zowat voorbij was, heeft hij nog wel gruwelijke bombardementen uitgevoerd op Dresden en andere Duitse steden.'

De Schiedammer werd na zijn actie op de Dam vastgezet en mocht de volgende dag na zijn verhoor naar huis. Zijn advocaat denkt dat de zaak geseponeerd wordt, maar daar wil hij niets van weten. De zestiger wil dan een artikel 12-procedure starten waarin hij vervolging eist. Op die manier hoopt hij het debat verder op gang te brengen. 'Als er niks verandert, dan doe ik het volgend jaar weer.'