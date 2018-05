Ruim 12.000 steunbetuigingen voor behoud Museumtramlijn

De petitie voor het behoud van de Museumtramlijn is inmiddels ruim 12.000 keer ondertekend. Door bouwplannen van de gemeente dreigen de historische trams te verdwijnen.

De loods in de Havenstraat, waar de trams staan gestald, moet wijken voor woningbouw. Stadsdeel Zuid wil een nieuwe stalling met werkplaats voor de trams bouwen op een andere plek, maar dan moet de stichting die de trams onderhoudt en berijdt met een meerjarig financieel plan komen. De stichting kwam al twee keer met een plan waarbij zelfs hulp kregen van een specialist. Maar tot hun grote verbazing zijn beide plannen afgekeurd.

Extra wrang is dat het ontruimen van de huidige loods volgens de stichting ook veel gaat kosten. 'Er zal zwaar materieel aan te pas moeten komen wil je dat gaan verplaatsen. Dat kunnen we zelf niet, daar hebben we het geld niet voor. Dat zal door de gemeente betaald moeten worden. Dat kost zo veel, dan kan er beter gekeken worden naar vervangend onderdak', aldus een vrijwilliger eerder tegen AT5.

De vrijwilligers willen de petitie aanbieden aan het nieuwe college. Aan het eind van dit jaar begint de gemeente met de bouwvoorbereidingen. Binnenkort komt de stichting met een derde plan.