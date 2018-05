'Gemeente bracht hangjongeren Zuid in kaart met Facebook-data'

De gemeente Amsterdam heeft in 2015 met behulp van Facebook-data overlastgevende hangjongeren in stadsdeel Zuid in kaart gebracht. Hierbij werd gebruik gemaakt van openbare vriendenlijsten.

Een databedrijf in Utrecht kreeg de opdracht om het online netwerk van de bij buurtwerkers bekende hangjongeren van de 'Vondelgroep' en de 'Sarphatigroep' te verkennen, schrijft NRC. De groepen waren vernoemd naar de parken waar ze rondhingen.

Via 126 openbare vriendenlijsten van hangjongeren, stuitte het bedrijfje 64.540 verschillende personen. Nadat iedereen met minder dan zes gemeenschappelijke connecties was weggestreept bleven er ruim twaalfhonderd mensen over.

De resultaten werden omgezet in grijze bolletjes op een kaart. Als het bekenden van de buurwerkers waren, kregen ze een kleurtje, afhankelijk van het park waar ze rondhingen. Hoe meer onderlinge connecties, hoe groter het bolletje. Op die manier konden ambtenaren zien of de overlastgevers ook verbonden waren met hangjongeren buiten het stadsdeel of welke rol ze binnen de groep vermoedelijk hadden.