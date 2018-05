Omstanders redden bestuurder uit zinkende auto op de Wallen

Omstanders hebben vanmiddag een bestuurder gered die met zijn auto het water bij de Oudezijds Achterburgwal was ingereden.

Door nog onbekende oorzaak belandde het voertuig rond 14.00 uur in de gracht. Voorbijgangers sprongen het water in om de inzittende te helpen. Volgens een getuige kon de man niet zwemmen.

Het slachtoffer is op het droge geholpen. Hij was aanspreekbaar en is door ambulancepersoneel nagekeken. Een opgeroepen medisch traumateam bleek niet nodig.

De auto zal met een takelwagen uit het water moeten worden gehaald. Alleen het dak van de auto is nog zichtbaar.