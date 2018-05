Ombudsman brengt weer een nacht door in de stad en ziet politie en handhavers niet optreden

De Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond heeft afgelopen nacht weer in het centrum rondgelopen. Echt blij werd hij er niet van, zo blijkt uit de analyse die Zuurmond op Twitter plaatste.

Zuurmond heeft, in vergelijking met zijn eerdere nachtelijke bezoekjes aan de stad, wel meer handhavers en politie gezien. 'Maar ik zag ze niet optreden tegen illegaal stoppende taxi’s, pissende feestgangers, toeterende auto’s, vermoedelijke snorders, uitbaters die deuren openhielden en bastonen vrij spel gaven', schrijft de ombudsman van zich af.

Het is niet de eerste keer dat Zuurmond kritiek uit op de nachtelijke uren in Amsterdam. Al eerder noemde hij de binnenstad een urban jungle, waar de overheid onduldbaar afwezig is en waar het recht van de sterkste geldt. 'Als het Amsterdamse centrum werkelijk een pretpark was, had de overheid het al lang gesloten', concludeerde de ombudsman twee maanden geleden in het rapport Feesten of Beesten? deel 2.

Of het bezoekje van vannacht gaat resulteren in een nieuw rapport is nog onduidelijk.

