Moeder en dochtertje gewond door ongeluk met pont: 'Gemeente, grijp in!'

Bouchra Laamimach (22) en haar eenjarige dochtertje raakten vorige week gewond toen een pont van het GVB hard tegen de kade knalde. Ze roept de gemeente op om in te grijpen. 'Als ik de pont neem, wil ik dat met een veilig gevoel doen.'

Maar liefst dertien passagiers raakten vorige week zondag gewond. 'Ik viel, een kinderwagen viel om, fietsen vielen op de kinderwagen. En ik schreeuwde nog: "Mijn kind! Mijn kind! Help!" En zij bleef maar huilen', beschrijft Bouchra. Haar peuter heeft een flinke blauwe plek bij haar oor en daar nog altijd last van. Bouchra zelf liep schrammen bij haar knie op en een dikke snee in haar linkerbil.

Bouchra kreeg een bloemetje van het GVB, maar heeft geen vertrouwen meer in het vervoersbedrijf. 'Als ik de pont op ga, dan wil ik wel met een veilig en gevoel de pont op. En niet denken van "Oh shit, straks gebeurt er weer wat". Ik moet met de pont, maar ik doe het niet meer. Ik neem gewoon een omweg met de bus of ik vraag of ik word opgehaald door anderen. Het is gewoon te gevaarlijk.'

'Per ongeluk'

Sinds enkele jaren zijn er opvallend vaak soortgelijke ongelukken geweest met de pont van het GVB. De pont knalde al vaak hard tegen de kade, waarbij vaker gewonden vielen. Ook op het water zijn er de afgelopen jaren opvallend veel aanvaringen. En dan was er onlangs ook een incident met een pont die opeens 'per ongeluk' met de klep open achteruit voer.

Gisteravond ging het opnieuw mis. Maar volgens het GVB kunnen Amsterdammers desondanks gewoon veilig met de pont het IJ over. Toch is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een onderzoek gestart naar de reeks incidenten. Hoewel het GVB op technische mankementen wijst, zal de inspectie ook kijken hoe het bedrijf bijvoorbeeld met personeel omgaat.

Vaarverbod voor GVB

Bouchra wil de resultaten van het onderzoek niet afwachten. Zij eist nu al maatregelen van de gemeente. 'Er moet gewoon ingegrepen worden', zegt ze. 'Mensen moeten gewoon kunnen reizen met het openbaar vervoer. En dan ook nog met een veilig en vertrouwd gevoel.'

Zij is niet de enige die het vertrouwen in het GVB verloren is. Vanochtend stuurde Maatschappij Voor Beter OV een persbericht uit waarin de reizigersbelangenorganisatie oproept tot een vaarverbod voor het GVB.