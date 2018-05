Enorme klopjacht in Nieuw-West na geweld tegen politie

De politie heeft in Nieuw-West de klopjacht geopend op een verdachte die vanmiddag geweld tegen agenten had gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan AT5.

Bewoners van heel Nieuw-West maakten vanmiddag melding van sirenes, racende politieauto's en een politiehelikopter boven het stadsdeel. Rond 15.00 uur liep een verkeersruzie uit op een handgemeen. Daarop kwam de politie ter plaatse. Nadat agenten de betrokkenen wilden aanspreken, werd er geweld tegen de politie gebruikt. 'Dat tolereren wij niet en daarom hebben we een grote zoekactie op touw gezet', vertelt een woordvoerder van de politie.

Over de precieze locatie waar het geweld heeft plaatsgevonden kon de zegsvrouw nog geen uitspraken doen. Getuigen laten weten dat het mogelijk in de buurt van de Pieter Calandlaan was. Daar is ook veel politie aanwezig. Ook kwamen er uit andere delen van Nieuw-West meldingen binnen van veel politie.

Politiehelikopter

De verdachte is ondanks een lange zoektocht nog steeds niet gevonden. Bij de klopjacht zijn veel eenheden ingezet. Ook vliegt er een politiehelikopter boven de stad. Vanuit het hele stadsdeel komen meldingen binnen van politievoertuigen die met loeiende sirenes rondrijden. Ook zou er bij het politiebureau Meer en Vaart een arrestatieteam klaarstaan.