Grote politieactie rond Sloterpark: helikopter hangt boven Nieuw-West

Op dit moment is een grote politieactie gaande rond het Sloterpark. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan AT5. Boven Nieuw-West vliegt al sinds 15:30 uur een politiehelikopter rond.

Getuigen melden dat er ook een arrestatieteam aanwezig is in de buurt van het politiebureau Meer en Vaart. Ook hangt er een politiehelikopter in de lucht. Ook komen er meldingen binnen van veel politie rondom station Lelylaan. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk.

Meer info volgt