Traumahelikopter landt op Koekjesbrug voor drenkeling in de gracht

Een traumahelikopter is vanmiddag midden op de Koekjesbrug over de Singelgracht geland.

Rond vijf uur viel het slachtoffer vanaf de kade in het water langs de Marnixstraat. De hulpdiensten kwamen direct in actie, maar de drenkeling werd al gered door mensen in een bootje.

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer terug aan wal verder behandeld en meegenomen naar het ziekenhuis.