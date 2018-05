Agent raakt pistool kwijt bij aanhouding in Nieuw-West, arrestatieteam in actie

De politie is vanmiddag met man en macht op zoek geweest naar een vuurwapen. Een agent was het pistool kwijtgeraakt bij een aanhouding.

Rond een uur of drie doken overal in stadsdeel Nieuw-West sirenes en racende politieauto's op. Een politiehelikopter cirkelde in de lucht. Even daarvoor was de politie in actie gekomen voor een verkeersruzie tussen twee scooterrijders. Agenten hielden een verdachte aan, maar een van hen ontdekte vrij snel dat haar dienstwapen verdwenen was.

Het wapen werd niet teruggevonden op de plek van de aanhouding, iemand was er dus mee vandoor gegaan. Omdat het wapen 'on the loose' was, werd de enorme klopjacht op touw gezet. Die leek zich uiteindelijk te concentreren in de Aaf Bouberstraat in Slotervaart, een zijstraat van de Pieter Calandlaan. Daar kwam rond zes uur vanavond een arrestatieteam in actie.

Het verloren pistool werd echter elders in Nieuw-West in de bosjes gevonden. Onderzoek naar het serienummer wees uit dat dit inderdaad het pistool was dat verdween bij de verkeersruzie. Het is nog onduidelijk wie dit wapen heeft meegenomen. Naar deze verdachte wordt nu nog gezocht. Ook niet duidelijk is of het wapen is gestolen of in het tumult van de aanhouding op straat viel en daarna is meegenomen door iemand.

Bij de woninginval door het arrestatieteam is niemand aangehouden.