Vuurwapen van agent afgepakt in Nieuw-West, arrestatieteam in actie

Bij de verkeersruzie vanmiddag in Nieuw-West is het vuurwapen van een agent afgepakt. Dat bevestigt de politie tegen AT5. Ook is een arrestatieteam een woning in Slotervaart binnengevallen.

Vooralsog is er alleen na de verkeersruzie iemand aangehouden. Of er nog iemand in de woning aan de Aaf Bouberstraat in Slotervaart was op het moment dat het arrestatieteam even na 18:00 uur binnenviel is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de politie kan hierover nog niks zeggen.

Het wapen is inmiddels teruggevonden ergens in de bosjes in Nieuw-West. De precieze locatie is niet bekend. Aan de hand van het serienummer is vastkomen te staan dat het om het wapen gaat dat de agent is kwijtgeraakt.

De recherche doet momenteel onderzoek naar het incident. Of er nog mensen voortvluchtig zijn kan de politie niet zeggen. 'We zijn dat aan het onderzoeken', zegt een woordvoerder.