Twee gewonden bij keukenbrand in West

Bij een brand in een keuken in de Jacob Geelstraat in West zijn vanavond twee personen gewond geraakt.

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 19:00 uur binnen bij de meldkamer. De brandweer rukte daarop direct uit. In de woning waren twee mensen aanwezig. Zij ademden de rook in die bij de brand vrijkwam. Ze zijn nagekeken door medewerkers van de ambulance.

Inmiddels is de brand geblust. Over de oorzaak is nog niks bekend. Er wordt onderzoek gedaan.