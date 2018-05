Cor en Hans nieuwe bewoners van veldje Barry de Lama

Diemenaren kunnen vanaf vandaag genieten van alpaca's Cor en Hans. Ze treden in de illustere voetsporen van Barry de Lama, de publiekslieveling die onlangs overleed.

Onwennig betraden Cor en Hans vandaag het veldje dat dertig jaar lang het thuis van Barry was. Het verdriet was groot toen de beroemde lama eind vorige maand overleed. De twee alpaca's moeten dat verdriet een beetje verzachten.

Lees ook: Verdriet in Diemen na dood Barry de Lama

De van oorsprong Zuid-Amerikaanse kameelachtigen zijn allebei twee jaar oud. Een aantal Diemenaren verwelkomde het tweetal op hun nieuwe woonplaats aan het Spoorpad. Cor en Hans hebben niet zomaar hun namen gekregen, maar zijn vernoemd naar menselijke naamgenoten die zich inzetten voor het veldje.

'Ik ben heel erg blij. Echt. Mijn vrouw ook. Ze zegt: Het is gewoon een gemis als er niets loopt hier op dit stuk land. Dat geldt ook voor een heleboel Diemenaren, hoor. Want ik weet zeker dat ze deze ook in hun armen gaan sluiten', zegt Cor.