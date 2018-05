Poppenkast op de Dam gaat 125e seizoen in: 'Het Carré voor poppenspelers'

Vanwege het winterseizoen was de Poppenkast op de Dam even weg, maar vanaf morgen komt daar verandering in. De kast met pop Jan Klaassen kent een lange geschiedenis: het is nu alweer het 125ste jaar dat hij op de Dam te zien is. Wij spraken poppenspeler Egon Adel en zijn voorganger.

Wim Kerkhove is de oud-poppenspeler en spreekt van een bijzonder jaar. 'We verheugen ons erop. Maar jij gaat het doen', zegt Wim tegen zijn opvolger Egon Adel op de Dam. 'Ik ga het doen. Wim is de oude poppenspeler. Ik heb het van hem overgenomen', reageert Egon.

Lees ook: Poppenkast op de Dam

De poppenspeler blikt terug op rijke geschiedenis. 'In de traditie van armoede van poppenspelers hebben wij poppen gemaakt van dingen die je vindt in en rond het huis. Zo is de muts van Jan Klaassen een sok.'

Carré voor poppenspeler

Egon noemt de Dam het allermooiste podium voor een poppenspeler. 'Het is het bekendste en meest historische podium. Het is het Carré voor de poppenkastspeler.' Wim: 'Het is de mooiste poppenkast. Egon is een top optvolger. Hij doet het zo leuk. Met mijn kinderen zit ik mee te roepen. Dan ben ik ook niet meer te houden.'

Lees ook: 120 Jaar poppenkast op de Dam

Wie meer wil weten over de Poppenkast op de Dam kan in de zomervakantie terecht in het Stadsarchief: daar is dan een expositie met oude foto's te zien.