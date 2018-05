Spectaculaire reddingsactie van traumateam in de Jordaan

Een trauma-arts die met spoed naar een reanimatiemelding moest, werd vanavond geholpen door een motoragent.

Videobeelden via AT5 WhatsApp (06 5119 0938)

De traumahelikopter was onderweg naar een melding in de Karthuizersstraat in de Jordaan. Toch kon de helikopter niet dichterbij komen dan de Van der Palmkade in de Staatsliedenbuurt.

Gelukkig was er een motoragent de helikopter tegemoet gereden. De trauma-arts kon meteen na de landing overstappen op de motor om zo geen tijd te verliezen.