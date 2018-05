Auto op z'n zij in de Bijlmer

Een auto met meerdere inzittenden is vanavond op z'n zij beland in de Andrej Sacharovstraat in de Bijlmer.

Volgens getuigen sloeg de auto rond kwart over negen over de kop, maar wat er precies is gebeurd blijft vooralsnog onduidelijk. Volgens een getuige was de auto aan het 'driften'. Er zaten meerdere mensen in de auto, zeggen omstanders.

Het is nog niet bekend of er gewonden vielen bij het ongeluk. Na de crash zou er een vloeistof hebben gelekt uit de auto. Even bestond de angst dat dit benzine was, maar het zou gaan om koelvloeistof.